Mersin'de devrilen otobüste yaralanan erlerden tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor
MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen otobüste yaralanan 27 askerden 13'ünün tedavisi tamamlandı.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 15 askerden 13'ü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki 2 askerin tedavisininse sürdüğü öğrenildi.
Yaralı 12 askerin tedavisinin de sevk edildikleri Mersin'deki hastanelerde devam ettiği belirtildi.
Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.