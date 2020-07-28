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Aktüel

Mersin'de devrilen otobüste şehit olan er Samet Çaldır son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:12:12 -
Mersin'de devrilen otobüste şehit olan er Samet Çaldır son yolculuğuna uğurlandı

BURSA (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan er Samet Çaldır'ın (21) cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilerek, helallik alındı ve dua edildi.

Çaldır'ın cenazesi daha sonra Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne taşındı.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

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