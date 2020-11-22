Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı iş birliğiyle Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında dalış yapan balık adamlar, deniz dibinden araba lastiği, şişe, bisiklet, branda ve çok sayıda atık çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Genelde iskele olduğu için lastik türü, sandalye gibi değişik değişik, yani barınakta kullanılabilen birçok eşyaya şahit olabiliyoruz. Bu etkinlik bu ay sonuna kadar devam edecek. Çıkartılan atıkları burada sergileyeceğiz. Denize atılan şeylerin deniz kirliliği oluşturduğu bilincini oluşturmaya çalışacağız. Yere atılan her şey bir şekilde rüzgarla, yağmur sularıyla, denizi buluyor. Atmak kolay ama çıkartmak ve temizlemek çok zor."

Denizden çıkartılan atıklar, balıkçı barınağında sergilenecek.