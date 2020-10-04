Mersin'de çocuklarını darp ettiği iddia edilen babaya gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, kendi çocuklarını darp ettiği anlar sosyal medyada yayımlanan baba gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın kendi çocuklarını darp ettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekipler tarafından gözlem altına alınan yaşları 16,13 ve 9 olan üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.



