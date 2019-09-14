0553 313 94 23

Mersin'de çocukları için yolu trafiğe kapattılar

Mersin'de çocuklarının okul yolunda bulunan ana yola üst geçit isteyen veliler, kapattıkları çevre yolunda eylem yaptı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:50
Mersin'de çocukları için yolu trafiğe kapattılar

Mersin'de çocuklarının okul yolunda bulunan ana yola üst geçit isteyen veliler, çevre yolunu trafiğe kapatarak, eylem yaptı. Daha önce birçok kez bölgeyle ilgili üst geçit taleplerinin olduğunu iddia eden veliler, bugüne kadar 4-5 öğrencinin bu yolda araba çarpması sonucu yaralandığı dile getirdi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda okuyan bir öğrenciye dün sabah saatlerinde okula gittiği sırada, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine veliler de okul çıkışında toplanarak, çocuklarıyla birlikte eylem yaptı. Daha öncede birçok kez bölgeyle ilgili üst geçti taleplerinin olduğunu iddia eden veliler, bugüne kadar 4-5 öğrencinin aynı noktada yaralamalı trafik kazasına karıştığını dile getirdi. Sloganlar atarak Hüseyin Okan Merzeci Bulvarını trafiğe kapatan velilere, üst geçit taleplerini dile getirdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yolu trafiğe kapatan veliler, ardından polis müdürlerinin kendileriyle konuşmasıyla eylemlerini sonlandırdı. Güvenlik Şube Müdürü ailelerle görüşerek, üst geçitle ilgili taleplerin belediyeler tarafından karşılanabileceğini ancak bundan sonra her gün okul giriş ve çıkışlarında kazanın olduğu bölgede trafik polislerinin görev yapacağını ve çocukları onların kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçireceğinin sözünü verdi.

"Buraya üst geçit istiyoruz"

Konuyla ilgili konuşan veli Duygu Şimşek, buraya üst geçit istediklerini belirterek, "Benim çocuklarım buradan rahat gelip gitsinler. 1,5 yaşında bebeğim var, kimsem yok. Ben küçük çocuğumu sabah bırakıp, diğer çocuğumu okula götüremiyorum. Üst geçit olursa çocuklarım buradan rahat bir şekilde gitsin. Sürekli kaza alıyor. Arabalar durmuyor. Bugüne kadar 4-5 kaza oldu. Bugün sabah bir kere daha oldu. Çocuk metrelerce uçtu, olduğu gibi yere düştü. Ağır bir şekilde yaralandı. Biz bunu mu hak ediyoruz. Bu benimde çocuğum olabilirdi" diye konuştu.

"Artık can kaybı olmasın istiyoruz"

Rahime Çınar ise insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu son olmalı, yeter artık diyoruz. Yetkililerin buraya gelip, bu bölgeyi görmesini istiyoruz. Üst geçit olur, alt geçit olur ama bir şeyler yapılsın. Yeter artık insan kaybı, can kaybı, evlat kaybı olmasın istiyoruz. Yeter diyoruz" şeklinde konuştu.

Trafik polisleri göreve başladı

Öte yandan, Güvenlik Şube Müdürü'nün velilere verdiği söz üzerine trafik polisleri de dün itibariyle bölgede çalışmaya başladı. Bundan sonra üst geçit yapılana kadar her sabah ve akşam okul çıkışlarında trafik polisleri bölgede görev yaparak, çocukların kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:50
  1. Mersin
  2. trafik
  3. öğrenci
  4. okul
  5. üst geçit
  6. trafik polisi
  7. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
    1. Otoyolda 4 aracın karıştığı trafik..
    2. Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1..
    3. 4 dakika arayla 2 deprem daha oldu
    4. Tarım ve Orman Bakanlığı bugün çıkan..
    5. İspanya'da şiddetli yağış 3 günde 6..
    6. Kızı kaçırana mutlaka vermek gerekir mi?
    7. Altınordu - Eskişehirspor maçının..
    8. Kepsut’ta 10 hektar bozuk meşelik alan..
    9. Annesiyle kavga eden babasını..
    10. Hindistan'da "ortak dil" tartışması
    11. Sümeyye Boyacı, Dünya ikincisi
    12. Malatya’da tellak pazarında korkutan..
    13. Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman..
    14. Gazze'de bir İsrail İHA'sı daha..
    15. Traktör ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
    16. Ödem nedir? Ödem nasıl atılır? Ödem..
    17. Aydın'da cezaevine nakledilirken..
    18. Neymar yuhalandığı maçta PSG'yi ipten..
    19. Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    20. Futbol: TFF 1.Lig
    21. Çocuk istismarcısı sapık rahibe 30 yıl..
    22. Traktör ile pikap kafa kafaya..
    23. Zonguldak’ta ortalık savaş alanına..
    24. Futbol: TFF 1. Lig
    25. Ralli Şampiyonası’naOgier ve Lappi..
    26. Gazze'de terör devleti İsrail'e ait..
    27. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
    28. Tayland'da sel felaketi: 32 ölü
    29. Sol medya alçaklıkta tavan yaptı! Gözü..
    30. Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış uyarısı
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...