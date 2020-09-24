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Aktüel Mersin'de CHP Gülnar ilçe yönetimi istifa etti
Aktüel

Mersin'de CHP Gülnar ilçe yönetimi istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:46:10 -
Mersin'de CHP Gülnar ilçe yönetimi istifa etti

MERSİN (AA) - Mersin'de, CHP Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Barut ve parti yöneticileri istifa etti.

Barut, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin ilçe örgütüyle bağlarını kopardığını öne sürdü.

Meclis üyelerinin de görevini kötüye kullandığını iddia eden Barut, "Tıkanan bu süreçte, Gülnar'da CHP'li gençlerin ve ilçe halkına gelecek hizmetlerin önünü açmak adına yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Gülnar İlçe Başkanlığından istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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