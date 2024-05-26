Mersin'de can pazarı! Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntüler yayınlandı
Adana-Mersin otoyolunda İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı.
Olay yerinde kazanın hemen ardından kaydedilen görüntüler yayınlandı.
Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin hurdaya dönen araçların arasındaki görüntüleri, izleyenleri kahretti.
Olay yerinde çalışmaların sürdüğü, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.