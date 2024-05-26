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Gündem Mersin'de can pazarı! Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntüler yayınlandı
Gündem

Mersin'de can pazarı! Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntüler yayınlandı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 22:49:00 - 2024-05-26 22:55:22

Adana-Mersin otoyolunda İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı.

Olay yerinde kazanın hemen ardından kaydedilen görüntüler yayınlandı.

Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin hurdaya dönen araçların arasındaki görüntüleri, izleyenleri kahretti.

Olay yerinde çalışmaların sürdüğü, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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