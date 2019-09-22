Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücünün otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığı belirtildi.22 Eylül 2019 Pazar 15:06
Mersin'de Denizhan Günay idaresindeki otomobilde Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığını söylediği öğrenildi.
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