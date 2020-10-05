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Aktüel Mersin'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
Aktüel

Mersin'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:39:30 -
Mersin'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silah saldırı olayında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Barbaros Mahallesi'nde 3 Ekim'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.M, A.M, F.Ç, İ.Ü, D.E. ve Y.M. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Barbaros Mahallesi'nde 3 Ekim'de akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıkmış, gece saatlerine doğru 33 AEG 342 plakalı araçla bölgeye gelen bazı şüpheliler, tartıştıkları kişilere tüfek ve tabancayla ateş etmişti. Saldırıda Kartal Zengin (21) yaralanırken, Seyhan Genç (40) hayatını kaybetmişti. Kimlikleri tespit edilen 4 saldırgan, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı.


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