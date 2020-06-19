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Aktüel

Mersin'de bir evde çıkan yangında hasar oluştu

Dumandan etkilenen biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:36:18 -
Mersin'de bir evde çıkan yangında hasar oluştu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi'nde Osman Arslan'a ait 8 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangın sonucu evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen biri çocuk toplam 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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