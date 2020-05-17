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Mersin'de bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:11:10 -
Mersin'de bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve silahın da kullanıldığı kavgada Ö.Y. (37), H.Y. (35), E.Y. (28), M.E. (55) ve H.B. (44) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Y. ve H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla Z.Y. ve B.E'yi gözaltına aldı.

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