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Mersin'de baş dönmesi diye hastaneye gitti kalbi delik çıktı!

47 yaşındaki Ülkü Doğan, baş dönmesi sebebiyle gittiği hastanede kalbinin delik olduğunu öğrenince şok oldu. Doktorlar, ailesinde de daha önce aynı rahatsızlığın bulunduğunu öğrendiği Doğan'ı ameliyata aldı.

12 Ekim 2018 Cuma 09:25
Mersin'de baş dönmesi diye hastaneye gitti kalbi delik çıktı!

Doğan, son zamanlarda baş dönmesi şikayeti artınca ilçedeki hastaneye başvurdu. Dahiliye polikliniğinde muayene olan Doğan, buradaki kontrollerin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin kardiyoloji bölümünde muayene edilen Doğan'ın kalbinde delik olduğu belirlendi. Ameliyatı yapılan Doğan'ın kalbindeki rahatsızlık giderildi.

Doğan, yaptığı açıklamada, ailesinde de kalp rahatsızlığı olduğunu anlatarak, "Ailemizde ilk kez benim kalbimde delik çıktı. Bu yaşımda kalbimin delik olduğunu öğrendim. Sağolsun ameliyatla beni sağlığıma kavuşturdular." dedi.

"Delik çok genişlemişti"
Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Mehmet Erin Tüysüz, Doğan'ın doğumsal bir kalp hastalığı olduğunu, göğüs kemiğini kırmadan kapalı olarak ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hastanın kalbindeki delik çok genişlemişti. Cerrahi olarak kapatılmasının daha uygun olduğunu düşündük ve göğüs altından girerek ameliyatla deliği kapattık." diye konuştu. 

Tüysüz, deliğin kapatılmaması durumunda ilerleyen yıllarda kalp yetmezliği problemlerinin ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:25
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