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Aktüel Mersin'de avokado hırsızları suçüstü yakalandı
Aktüel

Mersin'de avokado hırsızları suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:12:32 -
Mersin'de avokado hırsızları suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki meyve bahçesine giren 2 şüpheli, yaklaşık 7 bin lira değerindeki 350 kilogram avokadoyu çalmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tömük Mahallesi Altınsahil mevkisinde, avokado bahçelerinden birinin etrafındaki 2 kişiden şüphelendi.

Ekipler, tellerinin bir kısmının kesildiğini belirlediği bahçedeki 2 şüpheliyi, 18 poşet içindeki 350 kilogram avokadoyu çalarken yakaladı.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bahçe sahibine teslim edilen avokadoların piyasa değerinin yaklaşık 7 bin lira olduğu bildirildi.

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