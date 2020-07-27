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Aktüel

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:31:00 -
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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