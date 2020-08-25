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Aktüel Mersin'de apartman dairesinde 425 litre sahte içki bulundu
Aktüel

Mersin'de apartman dairesinde 425 litre sahte içki bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:19:13 -
Mersin'de apartman dairesinde 425 litre sahte içki bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Rusya vatandaşı R.G'nin merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki apartman dairesinde sahte içki üretimi yaptığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda şarap ve likörden oluşan 425 litre sahte içki, cam ve pet şişeler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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