Mersin'de akaryakıt tesisinde facia! Patlamada yüksekten düşen işçi can verdi!

Mersin'de faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasında yangın çıktı, dumanları kilometrelerce öteden görülen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Mersin’i korkutan yangın, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü etkisi altına alırken, bölgeden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi.

Vali Toros yaptığı açıklamada, patlamanın şiddetiyle yüksekten düşen bir işçinin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ederken, kokuşmuş sermaye düzeninin iş güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha bir emekçinin canına mal oldu.