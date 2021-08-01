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Yerel Mersin'de ahırda çıkan yangına müdahale
Yerel

Mersin'de ahırda çıkan yangına müdahale

Mersin'de ahırda çıkan yangın ormanlık alana geçmeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 16:15:00 -
Mersin'de ahırda çıkan yangına müdahale

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman dolu ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kızılçukur Mahallesi'nde, Kayhan Bayır'a ait ormanlık alanın yakınındaki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, iş makineleri yardımıyla alevlerin çevresinde önlem aldı.

Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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