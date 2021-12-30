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Yerel Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi
Yerel

Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 08:50:00 -
Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Ekipler, Aliağa ve Yenice mahallelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda, 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ve 4 litre anason kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

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