Mersin’de 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi Mersin’in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin’in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Baba Bayram Ali Köklü ve anne Sema Köklü çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü’yü babaannesinin evine bırakıp alışverişe çıktı. Göksu Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü, dengesini kaybederek düştü. Torunun düştüğünü fark eden babaanne, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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