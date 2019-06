Mersin’de 3. Örtüaltı Üzüm Festivali yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl3.’sü gerçekleştirilen ’Örtüaltı Üzüm Festivali’ renkli görüntülere sahne olurken, değerlendirme komitesi tarafından seçilen ve dereceye giren üzüm üreticileri de ödüllendirildi.

Eski Mezitli Futbol Sahasında düzenlenen festivalde, sanatçılar Burhan Ateş veHüseyin Kağıt sahne alırken, Mersinliler eğlenceli bir akşam yaşadı.

Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çiftininhalinden anladıklarını, çiftçinin kazandığı her kuruşun da helal olduğunu bildiklerinivurguladı. Seçer, “Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Biz de çiftçinin halinianlıyoruz. Bu etkinlik önemli. Dünyada belki de her kazancı, her kuruşu helal olan,çalışma alanlarından, mesleklerinden en başta gelen çiftçilik olsa gerek. Çiftçinin herkazandığı kuruşta alın teri vardır, emeği vardır, uykusuz geceleri vardır, elindekiavucundaki nasırları vardır, tırnağının içerisindeki çamur vardır. Helal bir meslektir.Helal bir iştir” dedi.

“Siyasetçiler ve yöneticiler olarak çiftçinin değerini bilmemiz lazım”

Mersin’in önemli bir tarım bölgesi olduğunu, Mezitli’nin de çok önemli ve verimlitopraklara sahip bir belde olduğunu kaydeden Seçer, “Burada çok değerli ürünlerüretiliyor. Narenciye üretiliyor, örtüaltı sebze üretiliyor. Şimdi burada festivale adınıveren üzüm üretiliyor. Bunlar turfanda üretimler. Allah her bölgeye nasip etmemiş amaAkdeniz’e, bu bölgeye, bu hinterlanta bunu nasip etmiş. Birçok yerde tarım yapılıyorama turfanda üretim bizim gibi daha mikro klima iklim kuşağında olan ve verimlitoprakları olan bölgelerde oluyor. Bunun değerini bilmek lazım. Bunun değerini bilirkende biz siyasetçiler ve yöneticiler olarak çiftçinin değerini bilmemiz lazım” diye konuştu.

“Biz artık herkesin belediye başkanıyız”

Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üreteceklerini vurgulayan Seçer, “Birlikten güçdoğar. Bu memleketin başına ne geldiyse kavga edenlerden, ayrışmadan, bölüşmeden ve birbirini çekemeyenlerden geldi. Bunlara artık bir son vereceğiz. Biz aynı siyasi partideniz. Aynı siyasi partinin belediye başkanlarıyız. Zaten bizden beklenen birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak. Ama büyükşehir belediye başkanı olarak şunun sözünün veriyorum; biz artık herkesin belediye başkanıyız. Bütün bize oy vermiş ya da vermemiş herkesin belediye başkanıyız ve hizmetlerimizi bu doğrultuda yapacağız. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

“Şenliğimizin 3.’sünü Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da konuşmasında, üreticilerin yaşadığısıkıntılara değinerek, üreticinin yanında olacaklarını, tarımın çökertilmesine izinvermeyeceklerini söyledi. Ülkenin geleceğinin tarımda olduğuna vurgu yapan Tarhan,şöyle devam etti; "Bugün Mezitli’nin eski yerleşim yeri olan adı Eski Mezitli olan bumahallede örtüaltı üzüm şenliğimizin 3.’sünü gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki ilkikisini Mezitli Belediyesi olarak yapmıştık. Bu yıl 31 Mart’taki yerel seçimlerden sonraBüyükşehir Belediye Başkanının değişimi ile mevcut şu anda aramızda olanBüyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile görüşerek şenliğimizi bu senebirlikte gerçekleştirmeye karar verdik. Büyükşehir ile ortak projelerimiz, çalışmalarımızeş güdüm içerisinde her alanda devam edecek."

Konuşmaların ardından, değerlendirme komitesi tarafından seçilen ve dereceyegiren üzüm üreticilerine ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından ise Burhan Ateş veHüseyin Kağıt en sevilen parçalarını Mersinliler ile seslendirdi.