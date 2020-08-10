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Aktüel

Mersin'de 25 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otobüsün şoförü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:38:37 -
Mersin'de 25 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otobüsün şoförü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirilen yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şoför M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Adana ve Mersin'e uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaşınca operasyon yapmıştı. Dün Tarsus Otogarı girişinde durdurulan otobüste yapılan aramada 25 bin uyuşturucu hap ele geçirmiş, olayla ilgili otobüs şoförü M.Y. gözaltına alınmıştı.

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