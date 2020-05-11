Mersin'de 15 yıldır mağarada yaşayan kişiye gıda desteği yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kendi isteğiyle 15 yıldır bir mağarada yaşayan 64 yaşındaki kişiye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, doğayla iç içe yaşamak istediği için Kızkalesi Mahallesi'ndeki doğal oluşumlu mağarada hayatını sürdüren Zekai Fırat için çalışma başlatıldı.

Fırat'a ulaşan belediye ekipleri, "doğal yaşam tutkunu"na hem gıda kolisi verdi hem de ücretsiz alışveriş yapabilmesi için Halk Kart başvurusu gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat, ürettiği ve topladığı sebzeleri satarak geçimini sağladığını belirtti.

Fırat, huzurevinde kaydı olmasına rağmen doğada yaşamayı seçtiğini kaydederek, "Doğayla iç içe yaşadığımız zaman insan ömrü daha güzel olur. Benim nerede yaşadığım değil, nasıl yaşadığım önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında ufacık bir delik de olsa üç dört tane ağaç bana yeter. Temiz hava sağlık açısından iyidir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da Fırat'ı istediği yaşamdan uzaklaştırmadan gerekli yardımı yapmaya çalıştıklarını aktardı.