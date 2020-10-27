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Aktüel Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirildi

Polisin 7 zanlıyı gözaltına aldığı operasyon drone ile görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:49:12 -
Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda 132 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu alışverişinin yapılacağı bölgeyi tespit ederek önlem alan ekipler, drone ile şüphelileri adım adım takip etti.

Ekipler, iki adrese düzenlediği baskında 132 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon, drone ile görüntülendi.

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