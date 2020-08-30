  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de 1 metre 15 santimetrelik heykeltıraştan 2 metre 82 santimetrelik Atatürk heykeli
Aktüel

Mersin'de 1 metre 15 santimetrelik heykeltıraştan 2 metre 82 santimetrelik Atatürk heykeli

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:32:34 -
Mersin'de 1 metre 15 santimetrelik heykeltıraştan 2 metre 82 santimetrelik Atatürk heykeli

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi hastası 1 metre 15 santimetre boyundaki heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla strafor malzemeden, 2 metre 82 santimetre uzunluğunda Atatürk'ün Kocatepe'deki fotoğrafının heykelini yaptı.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, heykeltıraş Nacakçıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 15 günde yaptığı çalışmayı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tollu, 30 Ağustos ruhunu, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Heykeltıraşlarının yaptığı çalışmayla gurur duyduğunu ifade eden Tollu, şöyle devam etti.

"Bünyemizde barındırdığımız heykeltıraşlarımız vasıtasıyla, Atatürk'ün Kocatepe'ye tırmanışını burada resmettik. İnşallah ikincisini de gerçekleştirdiğimizde, bunlardan birini Cumhurbaşkanımıza, diğerini de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye gururla teslim edeceğiz. Emeği geçen belediyemiz çalışanına teşekkür ederim."

Heykeltıraş Nacakçıoğlu da yaşama sevincini sanattan aldığını kaydetti.

Yaptığı eserlerle mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirten Nacakçıoğlu, "Başkanımız sağ olsun, böyle bir imkan verdi bana ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için Atatürk'ün Kocatepe'de figürünü işlemeye çalıştım ve başardım. Yüce bir şey, şu an ben cümlelerle anlatamıyorum." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı
Gündem

Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı

CHP'ye yaranmak sağa sola hırlayan Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı...
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı