Mersin yerel seçim sonuçları 2019 | Mersin ilçeleri seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Mersin Cumhur ittifakı oy oranları, Millet İttifakı Mersin oy oranları. 2019 yerel seçim sonuçları Mersin son dakika. Seçim sonuçlarının büyük bir merakla beklendiği Mersin 2019 yerel seçimler için Türkiye'de olduğu gibi Mersinli seçmen de sandık başına gitti. Cumhur ittifakı kapsamında MHP'nin Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Hamit Tuna ile CHP'nin adayı Vahap Şeçer'in yarıştığı ve toplamda 1 milyon 270 bin 128 seçmen bulunduğu Mersin.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

2019 Mersin yerel seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları. YSK Mersin ilçe seçim sonuçları. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019'a 12 parti girmekte.

Mersin ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019

Mersin Akdeniz belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Akdeniz yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Akdeniz ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Anamur belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Anamur yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Anamur ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Aydıncık belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Aydıncık yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Aydıncık ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Bozyazı belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Bozyazı yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Bozyazı ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Çamlıyayla belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Çamlıyayla yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Çamlıyayla ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Erdemli belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Erdemli yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Erdemli ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Gülnar belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Gülnar yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Gülnar ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Mezitli belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Mezitli yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Mezitli ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Mut belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Mut yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Mut ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Silifke belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Silifke yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Silifke ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Tarsus belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Tarsus yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Tarsus ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Toroslar belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Toroslar yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Toroslar ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Yenişehir belediye seçim sonuçları 2019, Mersin Yenişehir yerel seçim sonuçları 2019, Mersin Yenişehir ilçesi 2019 yerel seçim sonuçları YSK son dakika sonuçları.

Mersin büyükşehir belediyesi 2019 yerel seçim sonuçları 2019, Mersin son dakika yerel seçim sonuçları, son yerel seçim sonuçları, YSK Mersin seçim sonuçları, YSK Mersin ilçeleri seçim sonuçları, YSK Bursa ilçe seçim sonuçları, YSK Mersin yerel seçim sonuçları, son daki gelişmesi. YSK 2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr’de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim Mersin ilçeleri seçim sonuçları 2019 an be an buradan takip edebilirsiniz.

YSK Mersin seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Mersin büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Kayseri gelmekte. 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Ankara yerel seçim sonuçları, 2019 yerel seçim sonuçları İzmir, 2019 İstanbul yerel sonuçları, 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 son yerel seçim sonuçları…

Mersin büyükşehir belediye başkan adayları 2019

MHP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Hamit Tuna (Cumhur İttifakı),

CHP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Vahap Seçer,

İYİ Parti Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Ayfer Yılmaz,

Saadet Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Erdal Alkan,

DSP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Emrah Küçükkapdan,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Ramis Akın

Vatan Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Suna Lerzan Özgenç

Türkiye Kominist Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Nişan Oyardı oldu.

AK Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları

Akdeniz: Mustafa Muhammet Gültak (Cumhur İttifakı)

Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)

Aydıncık: Ferhat Aktan (Cumhur İttifakı)

MHP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)

Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Gülnar: Alpaslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)

Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)

Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)

Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)

Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)

Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)

Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)

CHP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Neşet Tarhan

Toroslar: Süleyman Dalkılıç

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Akdeniz: Sabit Yelkovan

Gülnar: Mehmet Kale

Anamur: Durmuş Deniz

Aydıncık: Abdullah Servili

Çamlıyayla: İsmail Sarı

Erdemli: Hüseyin Serin

Mut: Mehmet Saydam

Silifke: Mustafa Turgut

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Bozyazı: Yüksel Kır

İYİ Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Mert Caner

Toroslar: Ender Turhan

Yenişehir: Hasan Ahi

Gülnar: Ahmet Sarı

Silifke: Özer Özel

Anamur: Mehmet Türe

Aydıncık: İrfan Şahin

Bozyazı: Sezai Hasdeniz

Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu

Erdemli: Serdar Arslan

Mut: Murat Orhan

Tarsus: Esin Erkoç

HDP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Akdeniz: Reşat Aşan

Saadet Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Burak Canlı

Toroslar: Mehmet Taşkıran

Yenişehir: Şevket Yıldırım

Akdeniz: Yusuf Gülmez

Gülnar: Ercan Şahin

Silifke: İbrahim Baz

Anamur: Ali Bal

Aydıncık: Bilal Uğuz

Bozyazı: Arif Şahbaz

Çamlıyayla: İzvan Nergiz

Erdemli: Mehmet Yıldız

Mut: Halid Kılınç

Tarsus: Halil İbrahim Oğul

Bağımsız Türkiye Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları

Toroslar: Necat Karaer

Mezitli: Nasrettin Arpas

Yenişehir: İbrahim Asarcıklı

Akdeniz: Adem Şenturan

Gülnar: Mustafa Olcay

Silifke: Cumali Çimen

Tarsus: Musa Turhan

Çamlıyayla: Erdal Aksay

Erdemli: Bayram Ergin

Mut: Durmuş Kumru

Bozyazı: Ali Tarım

Aydıncık: Süleyman Sümbül

Anamur: Rafet Soylu

DSP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Şahin Kılıç

Toroslar: Nebi Ertuğrul Karabulut

Yenişehir: Eren Sanağa

Akdeniz: Musa Kara

Gülnar: Mustafa Kemal Tekin

Silifke: Murat Emre Dolgun

Anamur: Hüsnü Okan Özlü

Aydıncık: Ekrem Oğul

Bozyazı: Emre Tek

Erdemli: İlhan Güzelalp

Mut: Turgut Özdemir

Tarsus: Ayhan Özkurt

Çamlıyayla: Alp Erdem

Vatan Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: İjlal Çürüksu

Toroslar: Nursel Işıksoy

Yenişehir: Furkan Derecik

Akdeniz: Müyesser Gözükızıl

Silifke: Filiz Ercan

Tarsus: Fırat Arkalı

Çamlıyayla: İlknur Kalan

Erdemli: Yunus Altıkulaç

Türkiye Komünist Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Hanife Tunç

Toroslar: Hamza Köse

Yenişehir: Ömer Yıldız

Akdeniz: Leyla Kalkanlı

Mut: Devrim Şimşek

Demokrat Parti-DP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Pınar İvenç

Toroslar: Selahattin İzgi

Yenişehir: Aynur Şahanoğlu

Akdeniz: Mustafa Akgül

Silifke: Halit Uçar

Tarsus: Abdullah Kemal Aker

Erdemli: Alpaslan Gürgenç

Çamlıyayla: Durmuş İşiaçık

Anamur: Alpay Karaman

Bağımsız Mersin ilçe belediye başkan adayları

Erdemli: Hüseyin Sabah

Tarsus: Ahmet Gürbüz

Mersin’de ne kadar seçmen var?

Mersin'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, 13 ilçede 1 milyon 270 bin 128 seçmen 3 bin 896 sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre, Mersin’de 1 milyon 270 bin 128 seçmen bulunuyor. En çok seçmen bulunan ilçe 234 bin 373 kişi ile Tarsus. Bu ilçeyi 203 bin 238 seçmen ile Toroslar, 179 bin 219 seçmen ile Yenişehir, 176 bin 7 seçmen ile Akdeniz ve 134 bin 212 seçmen ile Mezitli izliyor.

Merkezdeki 4 ilçenin seçmen sayısı toplandığında 692 bin 676 seçmen sayısına ulaşılıyor ki, bu rakam il genelindeki seçmen sayısının yarısından fazla. İkinci bölge olarak anılan diğer 9 ilçenin toplam seçmen sayısı ise 577 bin 452 olarak açıklandı. Mersin'de önceki dönem 11 olan milletvekili sayısı da bu dönem 13'e yükseldi.

İlçelerdeki seçmen ve sandık sayıları ise şöyle; "Akdeniz'de 510 sandık, 176 bin 7 seçmen. Toroslar'da 586 sandık, 203 bin 238 seçmen. Yenişehir'de 496 sandık, 179 bin 219 seçmen. Mezitli'de 382 sandık, 134 bin 212 seçmen. Anamur'da 172 sandık, 50 bin 407 seçmen. Aydıncık'ta 33 sandık, 8 bin 452 seçmen. Bozyazı'da 69 sandık, 20 bin 305 seçmen. Çamlıyayla'da 26 sandık, 6 bin 639 seçmen. Erdemli'de 319 sandık, 100 bin 445 seçmen. Gülnar'da 96 sandık, 19 bin 688 seçmen. Mut'ta 178 sandık, 46 bin 403 seçmen. Silifke'de 299 sandık, 90 bin 740 seçmen ve Tarsus'ta 730 sandıkta 234 bin 373 seçmen."

2014 Mersin yerel seçim sonuçları

MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32

CHP adayı Macit Özcan % 28.3

AK Parti adayı Mustafa Sever % 28

Akdeniz belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

CHP % 29

AK Parti % 24

MHP % 13

Anamur belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 30

CHP % 29

Erdemli belediye seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 5

Silifke belediye seçim sonuçları

CHP % 34

MHP % 31

AK Parti % 31

Tarsus belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

CHP % 31

AK Parti % 20

BDP % 10

Toroslar belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

AK Parti % 26

BDP % 18

CHP % 16

24 Haziran 2018 Mersin genel seçim sonuçları

AK Parti % 28.6

CHP % 26.8

HDP 16.9

İYİ Parti % 13,6

MHP % 12.8

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.