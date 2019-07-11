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Mersin ve Niğde'den sonra şimdi de Adana! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Son 12 günde Mersin'de 9 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesi yüzünden, Adana'da da 1 kişi hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:10
Mersin ve Niğde'den sonra şimdi de Adana! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Mersin ve Niğde'de insanların hayatını kaybetmesine yol açan metil alkol zehirlenmesi, Adana'da bir can daha aldı.

Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, önceki gün rahatsızlanan M.G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

9 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan M.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine başvuran 9 kişiden 2'si ölmüş, 7 kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olayın geçmişi

Mersin'de de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:10
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