Mersin ve Diyarbakır'da dev operasyon!

Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin ve Diyarbakır'da haklarında tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Kimliği tespit edilen 13 zanlıya yönelik düzenlenen operasyona çok sayıda polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Bazı şüpheliler gözaltına alınırken bazılarının da yakalama çalışmaları devam ediyor. (İLKHA)

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