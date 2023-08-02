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Gündem Mersin Valiliği'nden Tarsus Belediyesi'nin skandal tiyatro oyununa inceleme!
Gündem

Mersin Valiliği'nden Tarsus Belediyesi'nin skandal tiyatro oyununa inceleme!

Yeniakit Publisher
2023-08-02 17:36:00 -

CHP'li Tarsus Belediyesi'nin 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' isimli tiyatro oyunundaki İslami değerlere yönelik çirkin hakarete ilişkin inceleme başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus İlçemizde 30 Temmuz'da Yarbay Semsettin Mahallesi’ndeki (Pazar Yeri) Tarsus Belediye Başkanlığınca düzenlenen 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' isimli tiyatro oyununda 'Müstehcen' ve 'Dini inanç değerlerini aşağılayan' ifadeler kullanıldığı, gösteri yapıldığı ve bu oyunun çocuklar tarafından da izlendiği tespit edilmiştir." denildi.

"Valiliğimizce konuya ilişkin kapsamlı inceleme başlatılmış, aynı mahiyette Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de müdahil olmuştur." ifadeleri kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

İcra edilen gösterinin suç unsuru teşkil etmesi ve mağdurların çocuk olması sebebiyle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri gereğince; Aile yapımız ve milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan, müstehcenlik içeren bir gösteriyi çocukların izlemesine sebebiyet veren, bahse konu gösteriyi düzenleyen, sergileyen ve ilgisi bulunanların tespit edilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 226/1-a,b maddelerine istinaden işlem yapılması talebiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır.

CHP'li Tarsus Belediyesi'nden skandal tiyatro oyunu! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..
CHP'li Tarsus Belediyesi'nden skandal tiyatro oyunu! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..

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CHP'li Tarsus Belediyesi'nden skandal tiyatro oyunu! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..
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