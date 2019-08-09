Mersin Üniversitesi 45 doçent profesör öğretim Üyesi alıyor! Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Mersin Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 8 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesinde görevlendirilmek üzere 45 akademik personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 09 Ağustos itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenilen belgeler

- Üniversitemiz web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube-mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilanbasvuru-evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.

- Bu belgelerin Profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına ve Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurulması gerekmektedir.

- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Mersin Üniversitesi profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları için ve başvuru yapmak için tıklayınız