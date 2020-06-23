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Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası

Paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,45 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:14:58 -
Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (ekmeklik) Kg 1,89 2,07
Pirinç (paketli) Kg 3,79 8,50
Bulgur kepeği Kg 1,08 1,12
Makarna Kg 4,00 4,00
Bezelye (yemlik) Kg 1,30 1,60
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,45 4,72
Yeşil mercimek (paketli) Kg 4,65 7,45

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