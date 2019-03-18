0553 313 94 23

Mersin-Tarsus OSB büyüyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. etabının yapımı için çalışmalar başladı- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Bu yeni etapta 6 bin kişi iş sahibi olacak. Bununla da yetinmiyoruz, 4. ve 5. etapların da hazırlıkları devam ediyor"

18 Mart 2019 Pazartesi 17:15
Mersin-Tarsus OSB büyüyor

MERSİN (AA) - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin 3. etabının yapımı için çalışmalara başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "3. Organize Sanayi Bölgesi Ham Yol İnşaatı Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu yolun Mersin-Tarsus OSB'nin 3. etabının açılması için atılan ilk adım olduğunu söyledi.

Mersin'in en öncelikli sorunlarından birinin iş konusu olduğunun altını çizen Elvan, özellikle gençlerin iş sahibi olması için yoğun çaba gösterdiklerini anlattı.

Elvan, her bir gence iş ve aş ortamı oluşturacak bir yatırımın temelini attıklarını, ekim ayına kadar tüm altyapı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar yeni etapta bazı fabrikaların işler hale gelmesini istediklerini ifade eden Elvan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl tüm bu arazinin fabrikalarla dolduğunu göreceksiniz. Bu yeni etapta 6 bin kişi iş sahibi olacak. Bununla da yetinmiyoruz, 4. ve 5. etapların da hazırlıkları devam ediyor. İnşallah seneye dördü, bir sonraki sene de beşinci bölümü açmak istiyoruz. Hedefimiz 2023 yılında bir tane işsiz kardeşimizin Mersin'de kalmaması."

Elvan, kentte gıda ihtisas ile tarımsal ürünlerin işlenmesi için de birer organize sanayi kurulması için çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, tüm organize sanayi bölgelerinin hizmete girmesiyle 50 bine yakın yeni istihdam alanı oluşacağını sözlerine ekledi.

Vali Ali İhsan Su da organize sanayi bölgesinin 3. etabı için ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Burası 98 hektarlık arazi. İşlemleri tamamlandı, ilgili firmalar da kazma vurmaya başladı." dedi.

Su, dördüncü etabın 80 hektar, beşinci bölümün de 300 hektarlık bir araziye kurulacağını sözlerine ekledi.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise verilen desteklerle arazinin kamulaştırılmasının tamamlanıp 6 bin kişilik yeni istihdam alanının açılmasının tüm sanayicileri heyecanlandırdığını, yeni etabın en kısa sürede faaliyete geçmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Elvan, kullandığı iş makinesiyle kazı yaparak 3. etap için çalışmaları başlattı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:15
  1. Mersin
  2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP logolu araçlarla AK Parti broşürlerinin taşındığı iddiası
    1. DSP logolu araçlarla AK Parti..
    2. CHP Genel Merkezinde kuş kapanı!
    3. Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli..
    4. Antalya’da uyuşturucu operasyonu
    5. Çanakkale kahramanları anıldı
    6. Saldırganın yakınları, Hollanda’daki..
    7. Kriz büyüyor: Bir daha oylanmayacak
    8. Kırmacı: “45 bin ton silaj üretimini..
    9. "Cumhur İttifakı ülkenin her yerinde..
    10. Putin'den Erdoğan açıklaması: Davette..
    11. İngiltere'de parlamento başkanı,..
    12. Ordu Büyükşehir Kurucu Meclisi son kez..
    13. Kırıkkale’de gerçeği aratmayan..
    14. Bosna Hersek'teki Türk Şehitliği..
    15. 104 yıl sonra üzüm hoşafı ile buğday..
    16. Büyükşehir’den canları bir araya..
    17. Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş..
    18. Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına..
    19. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    20. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    21. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    22. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    23. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    24. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    25. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    26. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    27. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    28. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    29. Şırnak merkezli terör operasyonu
    30. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun