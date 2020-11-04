  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı
Aktüel

Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:59:47 -
Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 48 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan E.Y, sosyal medyada tanıştığı kişilerin, ikramiye kazanmış gibi gösterilen sahte bahis kuponuyla kendisini dolandırdığını ileri sürerek şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sosyal medyadaki faaliyetlerini 10 ay boyunca takip etti.

Fotoğraf işleme programları aracılığıyla yaptıkları sahte kuponları, belirli ücret karşılığında sattıkları tespit edilen ve kimlikleri belirlenen 52 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin'in yanı sıra İstanbul, Kayseri, Ordu, Konya, Manisa ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal, sahte bahis kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve yüklü miktarda para bulundu.

Polis, şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemede orantısız para transferi gerçekleştirildiğini de tespit etti. Soruşturmada ayrıca, sahte kuponlardan kazanıldığı iddia edilen parayı talep eden kişilerden "vergi" gibi bahanelerle yeniden ücret ödenmesi istendiği, dolandırıldıklarını anladıktan sonra iletişimi kesmek isteyen bu kişilerin zanlılar tarafından bir avukatın kimlik kartı kullanılarak tehdit de edildiği belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı
Gündem

Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı

Yayınladığı bir videoda Türkiye hakkında çirkin sözler sarf eden sosyal medyanın şişirdiği isimlerden Kerimcan Durmaz adlı şahıs, kaçtığı AB..
Görüntüler servis edildi! İran jeti akıllı bombayı böyle bıraktı
Dünya

Görüntüler servis edildi! İran jeti akıllı bombayı böyle bıraktı

İran Hava Kuvvetleri’ne ait bir jet bölgede yapılan tatbikatta yeni akıllı bomba fırlattı.

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay