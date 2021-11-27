Mersin kerebiç tarifi, nasıl yapılır?

İşte leziz kerebiç tarifi

Malzemeler

100 gram margarin

1 su bardağı irmik

Yarım paket kabartma tozu

2 yumurta

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2/3 çay bardağı sıvı yağ

Alabildiği kadar un

İç harcı:

Ceviz ya da isteğe göre antep fıstığı

Tarçın

Şeker

Köpüğü için:

Çöven otu kökünü kaynatıp suyunu mikserde çırparak köpüğü elde edebilirsiniz.

Yapılışı

Kabınıza eritilmiş margarini alın. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edin. Üzerine yumurtaları kırın ve sıvı yağı ilave edin, karıştırın. Daha sonra pudra şekerini ilave edin. Son olarak alabildiği kadar unu ekleyip hamurun kulak memesi kıvamına ulaşmasını sağlayın. İç harcı için ceviz ya da fıstıkları ezin, üzerine tarçın ve toz şeker ilave edin. Hamurunuza istediğiniz büyüklüklerde yuvarlak şekil verin. İç harcından koyup hamuru kapatın ve ister yuvarlak isterseniz de içli köfte gibi şekil verin, tepsinize yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verin. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve üzerine krem şanti ile köpük süsü verin. Üzerine tarçın, fıstık ya da ceviz içi dökebilirsiniz. Afiyet olsun.