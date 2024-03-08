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Aktüel Mersin, Kapıkule, Habur’da kaçakçılara 112,5 milyonluk darbe!
Aktüel

Mersin, Kapıkule, Habur’da kaçakçılara 112,5 milyonluk darbe!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 17:03:00 -
Mersin, Kapıkule, Habur’da kaçakçılara 112,5 milyonluk darbe!

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığın her türlüsü ile mücadelesini sürdürüyor. Üç farklı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda, Mersin Limanı’nda piyasa değeri yaklaşık 75 milyon Türk Lirası olan muhtelif türde ticari eşya, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 22 kilogram kokain, Habur Gümrük Kapısı’nda ekmek arasına gizlemiş 1 kilo altın ele geçirildi. Toplamda yaklaşık 112,5 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığın önüne geçilmiş oldu.

Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Mersin Limanı’ndaki şüpheli bir konteyner takip altına alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınan konteynerin üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner (ikiz konteyner) ile değiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli konteyneri x-ray tarama cihazına sevk etti. Tarama işlemi sonucu konteynerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan arama sonucu konteyner içinde beyan edilmemiş 59 bin 600 adet elektronik nargile (puff), 19 bin 450 kilogram menteşe, 101 bin 520 adet dereceli gözlük cinsi ticari eşya ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 75 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuya ilişkin soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda uyuşturucu kaçakçılarına geçit verilmedi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gümrük kapılarından geçiş yapan yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve yolcu kontrolleri çalışmaları kapsamında Edirne’de operasyon gerçekleştirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen otobüsteki şüpheli bir yolcu ekiplerce takibe alındı. Otobüste bulunan yolcu bagajları, x-ray taramasından geçirildi ve bazı bagajlarda şüpheli yoğunluk görüldü.

Detaylı ve dikkatli şekilde yapılan aramalar sonucu şüpheli şahsın iki adet çantasında, şeffaf poşetler içerisine sarılı vaziyette paketlere rastlanıldı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından paketlerde bulunan maddeye yönelik yapılan analizler neticesinde, maddelerin kokain cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu, tahmini değeri 35 milyon Türk Lirası olan ve toplam 20 paket içerisine gizlenmiş halde yaklaşık 22 kilogram ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor.

Habur’da ekmek arasına gizlenmiş 1 kilo kaçak altın ele geçirildi

Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise, Irak’tan Habur Gümrük Kapısı’na gelen bir yolcu yakın takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerince, takibe alınan yolcunun tır cinsi aracıyla geldiği fakat gümrük kapısından elindeki poşetlerle geçeceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Yolcunun elindeki poşetleri kontrol etmek isteyen ekiplerin ekmek poşetinin olması gerekenden daha ağır olduğunu tespit etmesi üzerine yapılan aramada ekmeğin arasına gizlenmiş halde külçe şeklinde 1 kilogram altın ele geçirdi. Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
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