Mersin İŞKUR, İş Kulübü ile işsizliğe kişiye özgü çözüm modelleri sunuyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, işsizlikle mücadele konusunda yeni nesil çözümlerle özellikle dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması için çalışıyor. Bu çerçevede İş Kulübü bünyesinde kişiye özel çözüm modelleri ile ücretsiz dezavantajlı gruplara destek veriyor.

Mersin İŞKUR Müdürü Mustafa Kutlu, yaptığı yazılı açıklamayla İş Kulübü çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İşsizlik mücadele çerçevesinde yeni nesil çözümler ürettiklerini belirten Kutlu, özellikle dezavantajlı grupların istihdama kazandırılmasına büyük önem verdiklerini kaydetti. İş Kulübü’nün, gerçekleştirdiği çalışmalarla geçen gün vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Kutlu, son dönemlerde iş gücü piyasasında etkinliğini arttıran İŞKUR’ların, toplumun tüm taraflarını kapsayacak hizmetlerle modern bir kamu istihdam kurumu olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Kutlu, özellikle dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla İş Kulübü çalışmalarıyla kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözüm modelleri geliştirdiklerini ifade etti.

Kutlu, CV ve mülakat teknikleri, iş arama kanalları, mülakat simülasyonları, iş ve meslek danışmanlığı gibi konularda ücretsiz olarak uzmanlardan destek almak isteyen vatandaşları İş Kulübü’ne davet etti.