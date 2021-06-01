Mersin hava durumu Mersin’de hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Mersin son dakika hava durumu verilerine göre, apılan uyarının detayları ise şöyle; Bugün öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Adana’nın kuzey, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Antalya’nın kuzeydoğusu, Isparta’nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden Meteroloji Genel Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Mersin hava durumu