Mersin hava durumu Mersin’de hava bugün nasıl olacak?
Mersin hava durumu bilgileri Mesinliler tarafından merak ediliyor. Yarın Mersin'de hava durumunun yanında Mersin hava durumu saatlik, Mersin'de 15 günlük hava durumu, Mersin Toroslar hava durumu da sorgulanıyor. Meteoroloji Mersin hava durumu bilgileri açıklandı. Mersin hava durumu Mersin’de hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji Mersin hava durumu son dakika verilerine göre Mersin’de sağanak yağış söz konusu olacak. Gök gürültü sağanak yağışlara karşı Mersinliler dikkatli olması konusunda Meteoroloji’den ardı ardına uyarılar gelmekte.
Meteoroloji Mersin son dakika hava durumu verilerine göre, apılan uyarının detayları ise şöyle; Bugün öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Adana’nın kuzey, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Antalya’nın kuzeydoğusu, Isparta’nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden Meteroloji Genel Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Mersin hava durumu