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Aktüel Mersin Devlet Opera ve Balesi "Trio Konser" ile sanatseverlerle buluştu
Aktüel

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Trio Konser" ile sanatseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-05 22:47:14 -
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Trio Konser" ile sanatseverlerle buluştu

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Trio Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Marina Amfitiyatro'da düzenlenen konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturan sanatseverler maske taktı.

Konserde Alican Gülle bağlama, Sadık Atakan Atabey viyolonsel, Ziya Arman trombonuyla sahne aldı.

Perküsyon sanatçısı Abdulkadir Taşur ve MDOB orkestrasından Rufina Usmanova piyanoyla sanatçılara eşlik etti.

Konserde, MDOB sanatçıları Saliha Aktaş (soprano), Nihan Çetin Aydın (mezzosoprano) ve Hulusi Polat (bariton) solist olarak yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren konserde, Meksikalı besteci Pablo Beltran Ruiz'in mambo tarzındaki Sway, Osvaldo Farres'in dünyaca ünlü Quisas Quisas, Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin ve Yazımı Kışa Çevirdin parçalarının yanı sıra birçok türkü Ziya Arman'ın aranjesiyle seslendirildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aktif görev yapan sağlık çalışanlarını da unutmayan MDOB, bu konser için davetiye başvurusunda bulunan ilk 30 sağlıkçıyı konserde ağırladı.

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