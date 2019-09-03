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Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübünde antrenmanlar başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübünde başvurular alınmaya başlanırken, ilk sporcularla antrenmanlar başladı.

03 Eylül 2019 Salı 12:25
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübünde antrenmanlar başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübünde başvurular alınmaya başlanırken, ilk sporcularla antrenmanlar başladı.


Büyükşehir Belediyesi, birçok branşı kapsayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ni kurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, kulüp içerisinde yer alan branşlardan teniste çalışmalar hızlandırılarak, Mersin’in en iyi performans oyuncularının bir araya getirilmeye başlandığı bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer önderliğinde Mersin’de amatör spora ilk desteğin tenis branşına geldiği belirtilen açıklamada, tenis branşının sorumluluğunu aynı zamanda Başkan Seçer’in danışmanı olan Ertan Liman’ın üstlendiği kaydedildi.


Açıklamaya göre, hedefler çerçevesinde, Mersin Tenis Proje Sorumlusu olarak, performans tenisinin önemli ismi olan Olcay Cantürk’e görev verildi. Kulübün baş antrenörü olarak da Mersin’de uzun yıllar tenis antrenörlüğü yapan, daha önce çalıştığı kendi kulübünde Mersin ve Akdeniz bölgesinin bir numaralarını yetiştiren Mehmet Şimşek ve ekibi ile anlaşma yapıldı. Oyuncuların gelişimi için kulüp bünyesine kondisyon hocasının da dahil edilmesi planlanıyor.



Hedefler büyük


Mersin’de tenis sporunu küçük yaşlara yaymak ve ilerleyen dönemde performans tenis oyuncuları çıkarmak hedefi ile kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü, en kısa zamanda ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcular yetiştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, Mersin’in halihazırda en iyi performans oyuncuları bir araya getirilerek, altyapı için yetiştirilmesi gereken oyuncular belirlendi. İlk etapta 2006 ve 2007 doğumlu, Türkiye Tenis Federasyonu’nda (TTF) lisanslı oyuncuların kulübe entegre edilmesi, bilgilendirme çalışmaları sonucunda da 6-11 yaş arası altyapı oyuncularının kulüp lisanslı oyuncu yapılması planlanıyor. Süreç içinde başarılı sporculara, malzeme ve turnuvalara katılmaları için destek verilecek.



Sporcular, Spor Kompleksi’nin tüm imkanlarından yararlanacak


Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü öğrencileri, Macit Özcan Spor Kompleksi’ndeki tenis kortlarında ilk antrenmanlarını da yaptı. Macit Özcan Spor Kompleksi içindeki 5 adet toprak kort, kondisyon salonu, misafir ve oyuncular için kafeterya, Mersinli tenis sporcularının hizmetine sunulacak.


Öte yandan, 2020 yılı içinde ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarının her ay Mersin’de Macit Özcan Spor Kompleksi’nde düzenlenmesi için çalışmalara başlanacak ve konuyla ilgili TTF’ye başvuru yapılacak.


Türkiye’de tenis sporu için en uygun iklim koşullarına sahip olan Çukurova bölgesinde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in destekleri, sporcuların başarıları, ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarının gerçekleştirilmesi ile Mersin’in tenis camiasının cazibe merkezi haline getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:25
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