  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Mersin bayram namazı saat kaçta? | Mersin kurban bayramı namazı kaçta?

Bayram namazı saat kaçta 31 Temmuz | Kurban bayramının ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü camilere akın edecek olan milyonlar bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Mersin’de yaşayan vatandaşlar internette sık sık “Bayram namazı saat kaçta kılınacak 2020” konusunu araştırıyor. Kurban bayramı namazı kılacak olanlar kurban bayramı namazı kaçta, kurban bayramı namazı vakti diyanet konularını da merak ediyor. .

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:30:00 -
Mersin bayram namazı saat kaçta? | Mersin kurban bayramı namazı kaçta?

Kurban bayramı koronavirüs salgını gölgesinde geçecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar vatandaşları maske-mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Uzmanlar vaka sayılarının hızlı bir artış göstermemesi içinse bayram ziyaretlerinin yapılmamasını tavsiye ediyor. Mersin’de yaşayan vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı.

Mersin bayram namazı saat kaçta? | Mersin kurban bayramı namazı kaçta?

Mersin’de yaşayanlar ya da bayram sabahı Mersin’de olacaklar bayram namazı vaktini inceliyor. 31 Temmuz Cuma günü bayram namazı saat 06:18’de kılınacak.

MERSİN İLÇELERİ BAYRAM VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?

Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli (nisap) miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkân bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkân bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir ki, bunun ölçüsü de kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- 80.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır.

Kişinin malı olmakla birlikte borcu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?
Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

İSLAM

Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?

İSLAM

Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı