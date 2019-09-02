Mersin Barosu’ndan adli yıl töreni

Mersin Barosu tarafından 2019-2020 yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlenerek, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Mersin Barosu avukatları, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında buluştu. Mersin Barosu tarafından düzenlenen törene, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı.

Törende konuşan Yeşilboğaz, Adalet Bakanlığı’nın, yargı sisteminin sorunlarına el atmasını isteyerek, "Yargıya güvenin yeniden sağlanması için yargı siyaset üstü olmalı ve liyakat unsuru etkin kılınmalıdır. Hakim ve savcıların mesleğe alınması, atanması ve terfisi, liyakate ve objektif kriterlere dayanmalıdır” dedi.

“Hukuk sistemimizin niteliğini artıracak bir yargı reformu istiyoruz”

Yeni yasama yılında hayata geçirilmesi beklenen Yargı Reformu Belgesine hiçbir zaman ön yargı ile karşı çıkmadıklarını belirten Yeşilboğaz, “Ön kabulümüz de yoktur. Sadece daha önce hayata geçirilen reform paketleri gibi topluma, hukuka ve adalete bir şey katmayan düzenlemelerden olmamasını talep ettik. Yargı Reformu Belgesinde, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesine ilişki yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Yargı Reformunda ayrıca, hukuk fakültelerinin kalitesinin artırılması, hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması, kontenjanların azaltılması, başarı sıralamasının yükseltilmesi, avukatlığa giriş sınavı gibi düzenlemeler planlandığı belirtilmişti. Reform önce düşüncede başlamalı ki, yasalar uygulanabilsin. İyi yasalar kötü yasalar yoktur, iyi uygulayıcılar kötü uygulayıcılar vardır. Yasalar uygulanırken, Bekçi Murtaza tipi yaklaşım, vicdanları kanatır. Makyajlı bir yargı reformu değil, hukuk sistemimizin niteliğini artıracak, insan temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak bir yargı reformu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygulamada, adil yargılanma hakkının teminatı olan avukatlara, kısıtlama ve engelleme getirilmeye çalışılarak, avukatsız yargılamanın önünün açılmak istendiğini öne süren Yeşilboğaz, “Ancak şu bilinmelidir ki, savunmanın dışlandığı bir yargılanma, adil yargılanma ilkesine aykırıdır ve hükümsüzdür. Şunu da belirtmek isteriz ki, meslektaşlarımızın kollukta, cezaevlerinde, adliyelerde ve mesleklerini icra ettikleri her alanda yaşamış oldukları mesleki sorunlar ile bu birimlerdeki keyfi ve yasaya aykırı tutumlara son verilmelidir. Yetkililerden, hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatların, ekonomik ve mesleki sorunlarına bu yeni adli yılda mutlaka kesin çözümler getirilmesini bekliyoruz. Vatandaşlar için hukuk güvenliği sağlayan ve evrensel değerlerle uyumlu olan hukuk sistemini inşa etmek için biz avukatlar, bugün olduğu gibi yarınlarda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, meslektaşlarımıza, insanlığa ve dünyaya; adalet, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.