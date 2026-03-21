SON DAKİKA
Çocukken az miktarda bile şeker ve çikolata tüketen çocuklar 40'lı yaşlarında kalp krizi geçiriyor! Anne-babaların elleriyle verdiği ölüm! Tarımı değiştirecek, mahsulü artıracak çok büyük buluş! Lübnan'da ağır bilanço! Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri Bayramlaşma programları başladı: MHP'den AK Parti'ye ziyaret Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı 4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı? Teröristler bayramda vurdu! Ölü ve yaralılar var
Mersin-Antalya karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı, 1 yaralı
Mersin-Antalya karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı, 1 yaralı

Mersin-Antalya karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı, 1 yaralı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle Mersin-Antalya karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının isabet ettiği bir araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki bir otomobile isabet etti. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle sürücüleri yeni heyelan riskine karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça güzergahı kullanmamaları konusunda uyardı. Yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

