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Aktüel

Mersedes Kadir’in hayatı kitaplaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Malatya’nın sevilen simalarından olan Mersedes Kadir’in hayatı kitap haline getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:21:04 -
Mersedes Kadir’in hayatı kitaplaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Malatya’nın sevilen simalarından olan Mersedes Kadir’in hayatı kitap haline getirildi.


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi doğumlu olan ve burada yaşayan Mersedes Kadir ile hayatta iken ilgilenen Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Mersedes Kadir’in hayatını anlatan bir kitap yazdığını belirterek, “Şehrin hafızalarında yer tutan topluma mal olmuş kişilerin şehre katmış oldukları pozitif enerji muhakkaktır. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Malatya’nın adeta maskotu haline gelen asıl ismi Fatih Kaydı olan ama bütün şehir onu Mersedes Kadir olarak tanıdı. Koca bir şehre üç metrelik tahta sopasıyla mutluluk katan, vefatıyla birlikte büyük üzüntü yaşatan Mersedes Kadir’in unutulup gitmemesi, anıları olanların anılarının tekrar yaşatılması, kitabın her okunmasıyla birlikte o günlerin tekrar hatırlanması için Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitap hazırladım” dedi. Yiğit, kitabın basım haline getirildiğini ifade edip, bir yayın evi ile anlaştığını, muhtemelen 15 gün içinde piyasaya çıkacağını kayedtti.


Yaklaşık 100 sayfadan oluşacak kitapta, Mersedes Kadir isminin nereden geldiği, anıları, yaşanmış hikayeleri, Mersedes Kadir için kimin ne dediği, ulusal ve yerel basında çıkan Mersedes Kadir haberleri ve ilginç fotoğrafları yer alacak.

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