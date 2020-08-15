  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mermercilerin yüzü, 109 milyon dolarlık ihracatla güldü

Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılının 7 ayında 109 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki mermerciler, talepleri karşılamaya çalışıyor - İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak: - "Mermer sektörü şu anda hareketli dönemini yaşıyor. Salgına rağmen 2020 yılının 7 ayında 109 milyon dolar mermer ihracatı gerçekleşti"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:14:35 -
Mermercilerin yüzü, 109 milyon dolarlık ihracatla güldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin en büyük mermer ocaklarının ve fabrikalarının bulunduğu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, yeni normalleşme döneminde faaliyetlerine yeniden başlayan mermer ocaklarının ihracatı hız kazandı.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından itibaren mermer ticaretinde ciddi anlamda bir yavaşlama yaşadıklarını söyledi.

Yavaşlama döneminde bazı fabrikalar ve ocakların üretimlerine geçici olarak ara verdiğini dile getiren Çakmak, "Bu süre içerisinde işçilerimiz, çalışanlarımız mağdur olmadı. İşletmeler, çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdı. Haziran ayı itibarıyla devletin açıkladığı kontrollü normalleşmeyle, iş yavaşlatan işletmelerimiz tekrar üretimlerine başladı." diye konuştu.

- Normalleşmeyle Çin'in mermere ilgisi arttı

Mermer ocakları ve fabrikalarında Kovid-19 tedbirlerine uyarak faaliyet yürütüldüğüne dikkati çeken Çakmak, yurt dışında en büyük mermer alıcılarının Çin olduğunu anımsatarak, Kovid-19 ile bu ülkeden altı ay boyunca müşteri gelmediğini belirtti.

Haziran ayıyla, mermer sektöründe yavaş yavaş hareketliliğin arttığını vurgulayan Çakmak, "Kurban Bayramı öncesinde Çin'den kalkan uçaklarla gelenlerin yüzde 80'i mermer alıcısıydı." dedi.

- Mermer sektörü gelecekten umutlu

Pandemi öncesinde ürettikleri mermerleri Çin'e blok olarak sattıklarını aktaran Çakmak, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde bu satışları yapamayınca, mermer üreticileri işlenmiş ürüne ağırlık verdi. Bunda da başarı elde edildiğini düşünüyoruz. Çin'den dolayı oluşan açığı bu şekilde kapatmaya çalıştık. Şu anda mermeri blok olarak Çin, Mısır ve Hindistan'a, işlenmiş olarak da Amerika, Irak, Azerbeycan, İsrail, Almanya ve dünyanın daha birçok ülkesine gönderiyoruz. Mermercilerin yüzü 1,5 aydır gülüyor. Toparlanma devam edecek. Mermer sektörü şu anda hareketli dönemini yaşıyor. Salgına rağmen 2020 yılının 7 ayında 109 milyon dolar mermer ihracatı gerçekleşti. Yaz ayları mermer sektörünün 'harman zamanı' diyebiliriz."

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Çakmak, iktisadi olarak geleceğe daha umutla baktıklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı
Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap
Dünya

'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini s..
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı