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Mermerciler Derneği Başkanı Sönmez güven tazeledi

Eskişehir Mermerciler Derneği ’nin Olağan Genel Kurul toplantısında Başkan Abdülkadir Sönmezgüven tazeledi.

21 Haziran 2019 Cuma 14:23
Mermerciler Derneği Başkanı Sönmez güven tazeledi

Eskişehir Mermerciler Derneği ’nin Olağan Genel Kurul toplantısında Başkan Abdülkadir Sönmezgüven tazeledi.


Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı ikinci toplantıda tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Abdülkadir Sönmezgerçekleşen genel kurulda üyelerin tamamının oyunu alarak tekrar güven tazeledi.


Abdülkadir Sönmez’in listesinde şu isimler yer aldı;


Abdülkadir sönmezBaşkan, Selim Dursun başkan yardımcısı, Emre Ocak genel sekreter, Mustafa Keskin sayman, Mehmet Karahan yönetim kurulu üyesi.


Abülkadir Sönmez, yaptığı açıklamada, mermerci esnafının sorunlarının çözümü için daha önce olduğu gibi yeni dönemde de çalışacaklarının altını çizdi. Sönmez ayrıca Eskişehir’in ve mermerci esnafın önünü açacak mermerciler sitesinin yapılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:23
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