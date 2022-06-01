Mermer kek nasıl yapılır? Mermer kek tarifi, kolay yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Mutfağınızda her zaman bulunan malzemelerden oluşan, kek tariflerinin en sevilenlerinden kolay mermer kek tarifi. Çay ve kahve keyfinize keyif katacak mermer kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
7'den 70'e herkesin severek yiyeceği mermer kek tarifi, yapılışıyla da oldukça kolay bir tarif. Peki, mermer kek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız mermer kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
Mermer kek tarifi
Mermer kek malzemeler
- 5 adet yumurta
- 250 gram yumuşak tereyağı
- 300 gram un (2,5 su bardağından 1 parmak fazla)
- 200 gram şeker (1,5 su bardağı)
- 120 ml süt (1 çay bardağı)
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
Mermer kek yapılışı
Tereyağı, şeker ve vanilyalı 1-2 dakika çırpın. Daha sonra yumurtaları tek tek ekleyerek çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu karıştırın. Karışımı kaba yavaş yavaş ilave edin. Sütün yarısından biraz fazlasını da dökün ve çırpın. Önceden yağlayıp hafif unlanan kalıba kek hamurunun yarısını dökün ve ortasını bir kaşık yardımıyla açın. Kalan kek karışımına kakao ve sütü ilave edip çırpın. Son olarak kalıba dökün ve kaşık yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.