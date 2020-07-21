Merkez’in faiz kararına enflasyon gölgesi

Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bu kez de yüzde 8.25 olan politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bunun ana nedeni olarak enflasyondaki yüksek seyir gösteriliyor. Nitekim 29 Temmuz’da yayınlanacak yılın üçüncü enflasyon raporunda da bu konuya değinilmesi bekleniyor.