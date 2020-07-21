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Ekonomi

Merkez’in faiz kararına enflasyon gölgesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen ay faiz indirimlerine ara vermesinin ardından bu sürecin bu ay da devam etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:28:00 -
Merkez’in faiz kararına enflasyon gölgesi

Perşembe günü yapılacak olan  Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bu kez de yüzde 8.25 olan politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bunun ana nedeni olarak enflasyondaki yüksek seyir gösteriliyor. Nitekim 29 Temmuz’da yayınlanacak yılın üçüncü enflasyon raporunda da bu konuya değinilmesi bekleniyor.

 

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