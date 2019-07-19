Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye harcadığı para 13 milyar 24 milyon lira oldu

Merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2018 yılı için 13 milyar 24 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcama verilerini açıkladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2018 yılında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 13 milyar 24 milyon TL harcama yapıldı. Bu sonuca göre 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,35, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,4 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2019 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için tahsis edilen başlangıç ödeneği 15 milyar 597 milyon TL oldu.

Dolaylı AR-GE desteği 2018 yılında 4 milyar 599 milyon TL oldu

AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2018 yılında 4 milyar 599 milyon TL oldu.

En çok ödenek genel üniversite fonlarına ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre (Bilimsel programların ve bütçelerin analizi ve karşılaştırılması sınıflaması (NABS)) sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çok ödenek yüzde 40,4 ile genel bilgi gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 34,4 ile savunma, yüzde 6,8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4,3 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4 ile eğitim takip etti.