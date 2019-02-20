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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 98,1 milyar lira

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:12
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 98,1 milyar lira
ANKARA (AA) - Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 98,1 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ocak ayı sonunda 1 trilyon 98 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 586,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 511,9 milyar lira tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:12
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. merkezi yönetim brüt borç stoku
  3. ocak

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