Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 98,1 milyar lira

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 98,1 milyar lira oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.



Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ocak ayı sonunda 1 trilyon 98 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 586,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 511,9 milyar lira tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.



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