Merkezi sınavla lise yerleştirmesi nasıl yapılacak? Merkezi yerleştirme yapan yerel yerleştirme tercihi yapar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı lise tercihlerini 4 Temmuz itibariyle başlattı. Lise tercihleri, 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek ve sonuçları 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Merkezi sınavla lise yerleştirmesi nasıl yapılacak?

Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek.

a) Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre kontenjan dahilinde yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.