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Aktüel Merkezi Avustralya'da bulunan küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı
Aktüel

Merkezi Avustralya'da bulunan küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:49:58 -
Merkezi Avustralya'da bulunan küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı

CANBERRA (AA) - Avustralya'da Amerikalı yetkililerden gelen ihbar üzerine uluslararası bağlantıları bulunan çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı.

ABCNews'in haberine göre, Avustralya Federal Polisi Komiser Yardımcısı Justine Gough, Yeni Güney Galler, Queensland ve Batı Avustralya eyaletlerinde 16 kişinin, çocuklara cinsel istismar dahil 828 suçlamadan gözaltına alındığını açıkladı.

Gough, gözaltına alınanlar arasında çocuk bakımı görevlisi ve futbol antrenörünün yer aldığını, kartelin, ABD, Kanada, Asya, Avrupa ve Yeni Zelanda'da bağlantıları bulunduğunu bildirdi.

Kartelin Avustralya'da 16 aylıktan 15 yaşına kadar 46 kurbanının kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezinin, Yeni Güney Galler'de bir kişinin internette çocuk istismarı materyalini yüklediğinin tespit edilmesi üzerine şubatta Avustralya polisine ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Kartelin çocuk istismarı materyali için internetin yanı sıra karanlık ağı da kullandığı kaydedildi.


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